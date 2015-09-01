Linkiesta: Эксклюзивная информация в путинской России

Российский телеканал RT (Russia Today) нельзя считать лишь «пропагандистским рупором» Кремля, поскольку за прошедшие годы он стал одним из «мировых информационных колоссов», полагает итальянское издание Linkiesta. Было бы лицемерием обвинять российскую телесеть в сращивании с властными структурами, учитывая, что информационное пространство на Западе сейчас фактически определяется мнениями конкретных владельцев СМИ, подчеркивает автор.