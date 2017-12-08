La Stampa: Путин торопится уйти из Сирии до выборов Россия активизировала поиски политических путей урегулирования конфликта в Сирии, чтобы добиться относительной стабильности и вывести основную часть своего контингента до начала президентских выборов, пишет La Stampa. Путин хочет добиться максимальной поддержки со стороны россиян и развеять их опасения, что Сирия превратится «в новый Афганистан», подчёркивается в статье. 8 декабря 2017 La Stampa

La Stampa: Дальний Восток привлёк за год почти 100 тысяч россиян За год с небольшим после запуска программы по бесплатному предоставлению земли для оживления хозяйственной деятельности на Дальнем Востоке заявки на участие в этой программе подали уже почти 100 тысяч россиян, сообщает La Stampa. Пока ещё слишком рано делать окончательные выводы о том, насколько успешной окажется эта инициатива, отмечается в статье. Однако некоторые эксперты видят в ней и признаки сближения Москвы с Китаем, граждане которого также активно арендуют землю на Дальнем Востоке у россиян. 16 августа 2017 La Stampa

La Stampa: на Украине итальянцы оказались по разные стороны окопов Около десяти жителей Италии сейчас участвуют в боевых действиях на Украине, причём воюют они по разные стороны окопов. Журналисты La Stampa выяснили, зачем жители их страны решили принять участие в вооружённом конфликте в другом государстве. 27 апреля 2017 La Stampa

La Stampa: Вашингтон предупредил Рим о связях итальянской оппозиции с Россией Страны Западной Европы не очень хорошо осознают, что Россия проводит стратегию вмешательства в демократические процессы, а потому не могут от неё защититься. Поэтому США теперь пытаются предупредить государства, в частности Италию, о возможных способах влияния Москвы на результаты предстоящих в 2018 году выборов, сообщает La Stampa. 31 марта 2017 La Stampa

Итальянский оппозиционер: не нам судить о демократии в России Итальянский политик Манлио Ди Стефано считает лицемерным со стороны властей своей страны обвинять Москву за действия во время несанкционированных митингов и в то же время продавать оружие саудовцам. По его мнению, «арестовывать всех — не очень демократично», но критиковать лишь Россию, закрывая глаза на нарушение прав человека в США и Саудовской Аравии — тоже неправильно. 30 марта 2017 La Stampa

Киссинджер: с Путиным выгоднее вести переговоры, это не Гитлер Президент Путин не является «двойником Гитлера» и не стремится к завоеваниям — он лишь хочет «восстановить достоинство своей страны», уверен экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. По его мнению, хотя Россия «неспособна» победить в военном конфликте, всем было бы выгоднее вступить в переговоры на определённых условиях, чем провоцировать «опасную нестабильность». Дипломат также призвал европейцев не обращать внимания на «необдуманные заявления» нового американского президента и сосредоточиться на сохранении партнёрства с США, пишет La Stampa. 27 марта 2017 La Stampa

La Stampa: Путин с удовольствием следит за «ковбойскими драками» в американской политике Владимир Путин посеял «семена раздора» в американском обществе, и они дали прекрасные всходы, считает La Stampa. Теперь ему остаётся с удовольствием наблюдать за хаосом в американской политике, где республиканцы и демократы дерутся друг с другом, словно ковбои в американских салунах. 22 марта 2017 La Stampa

La Stampa: русскую тайгу уничтожают ради нужд западных компаний Девственные леса российской тайги уничтожаются из-за того, что бумажная продукция, производимая российскими компаниями, пользуется большим спросом у западных. Как сообщает La Stampa, Greenpeace уже призвал ряд крупнейших фирм отказаться от изделий, произведённых конкретными российскими предприятиями. 21 марта 2017 La Stampa

La Stampa: возвращение Шараповой не обрадовало её соперников Мария Шарапова уже в апреле вернётся на корт, и она уже получила приглашения участвовать в трёх крупных турнирах, несмотря на то что выпала из рейтингов. Такое решение организаторов соревнований вызвало критику ряда теннисистов, сообщает La Stampa. 3 марта 2017 La Stampa

La Stampa: Москва прощается с символом советской мечты Московский градоначальник Сергей Собянин объявил, что к 2018 году в столице будут снесены все хрущёвки. Как пишет La Stampa, дешёвое и доступное жильё, которое было символом советской мечты, уходит в прошлое, а на смену ему приходят современные дома. 1 марта 2017 La Stampa