Hamburger Abendblatt: Вторгаясь на восток, НАТО провоцирует раздел Европы Вмешательство НАТО в бывшие советские республики – непосредственную зону безопасности России – вызывает у Москвы «страх» и провоцирует ее наращивать вооружение, пишет журналист Hamburger Abendblatt. В итоге, если конфликт между Западом и Россией не удастся смягчить, Европу ожидает очередной «раздел», убежден автор материала. 29 мая 2015 Hamburger Abendblatt

Hamburger Abendblatt: Сербы не хотят в ЕС - им нужны Косово и Россия Власти Сербии планируют сделать страну членом ЕС, однако среди многих сербов сильны пророссийские настроения, пишет журналист Hamburger Abendblatt. И ЕС, и Россия пытаются привлечь сербов крупными инвестициями и кредитами, однако то, с кем будет Сербия, в конечном счете будет зависеть от развития ситуации в Косово, уверен автор материала. 11 апреля 2015 Hamburger Abendblatt

Hamburger Abendblat: Виновных в аварии на метро подведут под статью До сих пор метро в Москве считалось самым безопасным видом транспорта, пишет Hamburger Abendblatt. Однако нынешняя авария, вид трупов и раненых заставляет в этом усомниться, отмечает немецкое издание. Мэр Москвы пообещал, что инцидент будет тщательно расследован, и за этим последуют не только увольнения, но и уголовные дела. 16 июля 2014 Hamburger Abendblatt

После пылесоса шумному Бакстеру доверили холодильник Рекламный ролик для пылесоса с участием вокалиста немецкой группы Scooter имел огромный успех, пишет Hamburger Abendblatt. Реклама настолько понравилась телезрителям и пользователям интернета, что Эйч Пи Бакстеру теперь предложили сняться в рекламе для холодильника. 21 ноября 2013 Hamburger Abendblatt

Путин поздравил Елизавету II с рождением правнука Королевская семья Великобритании принимает поздравления по поводу рождения наследника. Эта новость не оставила равнодушным и Владимира Путина. Он пожелал новорожденному, герцогине Кэмбриджской и всем членам королевской семьи «крепкого здоровья», сообщает Hamburger Abendblatt. 24 июля 2013 Hamburger Abendblatt