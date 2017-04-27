Frontline: конфликт Запада и России будет тлеть и после европейских выборов

Ангеле Меркель удалось согласовать ожидания разных европейских стран и выработать такой подход к России, в котором сочетаются и жёсткость, и готовность к диалогу. В этом году в ключевых европейских странах пройдут выборы, но вряд ли в результате политика Европы по этому вопросу изменится, пишет Frontline: скорее всего, конфликт так и будет тлеть, а доверие между странами — медленно разрушаться.