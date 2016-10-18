France TV: «Проект Путин» раскроет французам загадку российского лидера На сцене одного из парижских театров стартовала пьеса Юга Лефорестье «Проект Путин», посвященная российскому президенту, пишет France TV. В течение всего представления главный герой, которого играет сам автор, беседует с генеральным прокурором, которая по совместительству является его бывшей любовью и главой оппозиции. По мнению ресурса, постановка оставляет больше вопросов, чем ответов, заставляя задуматься над «загадкой Путина». 18 октября 2016 France TV

Депардье открыл в Саранске культурный центр имени себя Французский актер и российский гражданин Жерар Депардье в субботу принял участие в церемонии открытия названного в его честь культурного центра в Саранске, сообщает France TV. Как отмечается в материале, актер, специально прибывший на церемонию из Парижа, выразил сожаление о том, что не может чаще бывать в мордовской столице, где он прописан. 27 августа 2016 France TV

France TV: «Турецкий поток» оставит Киев один на один с Москвой С помощью «Турецкого потока» Россия намерена забрать у Украины теоретическую возможность перекрыть газовый вентиль в Европу, но Евросоюзу еще предстоит одобрить строительство газопровода на своей земле. Если он это сделает, то Киев останется в одиночестве в своем противостоянии с Кремлем, предрекает France TV. 23 августа 2016 France TV

France TV: У России своя олимпиада – с танками и союзниками Пока весь мир ждет открытия Олимпиады в Рио, Россия проводит собственные соревнования – Армейские международные игры – 2016, сообщает France TV. По мнению канала, состав участников – 19 стран из 47 приглашенных, среди которых Белоруссия, Индия и Китай, – показывает «текущие дипломатические союзы самой большой страны в мире». 2 августа 2016 France TV

France TV: После распада СССР пример набожности россиянам подают власти В отличие от советских времен сегодня верующие в России могут чувствовать себя свободно – посещения храмов и паломничества никем не преследуются, пишет журналист Доминик Дерда на сайте France TV. Сами власти, начиная от президента Владимира Путина и заканчивая местным чиновничеством, регулярно появляются на службах. И даже коммунисты в лице их лидера Геннадия Зюганова никаких противоречий между своей идеологий и религией больше не наблюдают. 6 июля 2016 France TV

France TV: Путин «увел» у США Израиль, воспользовавшись промахом Обамы После того как израильский премьер Биньямин Нетаньяху отвернулся от США из-за разногласий по израильско-палестинскому вопросу, ему пришлось сблизиться с Россией, сообщает France TV. За последний год Нетаньяху уже четыре раза побывал в Москве, стремясь укрепить «вынужденную дружбу» с Владимиром Путиным, с которым они вместе с тем по-прежнему расходятся по некоторым принципиальным вопросам. 8 июня 2016 France TV

France TV: От кризиса россиян спасает взаимопомощь и привычка к лишениям Обеднение России приобретает опасные масштабы, с обеспокоенностью сообщает France TV. Из-за рецессии за последний год число нищих в России резко возросло. Эта набирающая масштабы бедность может затронуть еще треть населения или даже более того. Россиянам помогают выжить их умение выпутываться из сложных ситуаций и привычка к лишениям. 15 марта 2016 France TV

France TV: Французские бегуны прошли байкальское испытание холодом Ежегодный международный забег на берегах Байкальского озера стал тяжелым испытанием даже для опытных французских марафонцев. Но несмотря на все тяготы погодных условий, никто из пересекших финишную линию об участии не пожалел, сообщает France TV. 7 марта 2016 France TV

France TV: Французский политик верит, что Путин решит сирийскую проблему Французский политик, депутат Европарламента Жан-Люк Меланшон считает, что у Владимира Путина есть все шансы решить сирийский вопрос и разгромить ИГ. В этом он признался на телевизионных дебатах программы «On n’est pas couché». Меланшон также поздравил Путина с успехами в борьбе с террористами, и призвал не верить американской пропаганде. 22 февраля 2016 France TV

МИД Франции: Санкции с России снимут при соблюдении Минских соглашений Ради спасения французских фермеров санкции с России, введенные Европейским союзом, могут быть сняты в скором времени, заявил в интервью France 3 министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро. При этом политик отметил, что главным условием снятия санкций будет достижение реального прогресса в реализации Минских соглашений. 21 февраля 2016 France TV