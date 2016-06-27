Duowei: Визит Путина показал, что Москва и Пекин зашли за черту «неприсоединения» Визит президента России Владимира Путина в Китай ознаменован не только выгодными сделками на пользу проблемной экономике – он может стать поворотным моментом во внешнеполитических стратегиях Москвы и Пекина. Как пишет Duowei News, российско-китайская дружба выгодна не только Кремлю, она заметно усилила позиции Поднебесной в регионе. Так что, хотя партнеры и говорят о своем принципе «неприсоединения к блокам», эти рамки между ними уже начинают размываться. 27 июня 2016 Duowei News

Duowei News рассказал, в какие города китайским туристам лучше не ездить Китайские туристы все чаще попадают в неприятности за границей, доходит даже до похищения с целью выкупа. Поэтому портал Duowei News составил список самых опасных городов в мире. Наряду с известными латиноамериканскими центрами наркотрафика, пиратской сомалийской столицей и разрушенным войной Багдадом портал упоминает и столицу Чечни – Грозный, где все еще происходят теракты и вооруженные столкновения. 14 сентября 2015 Duowei News

Duowei News: Обама может только позавидовать дружбе Путина и Си У российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина прекрасные отношения, и их радостные лица на параде в Пекине в очередной раз стали подтверждением этого, пишет китайский блогер на портале Duowei News. Неужели, глядя на эту дружбу, а также на популярность Путина, президент США Барак Обама, который предпочел параду участие в реалити-шоу, не чувствует зависти, интересуется автор статьи. 10 сентября 2015 Duowei News

Duowei News: На параде в Пекине Путин готовит китайцам сюрприз Китайские военные на параде на Красной площади 9 мая исполнили любимую россиянами песню «Катюша», и теперь многие ждут ответного жеста от российских солдат, участвующих в пекинском параде 3 сентября, пишет Duowеi News. Посол России в Китае заинтриговал всех, намекнув, что у Владимира Путина, который приедет в Пекин, приготовлен приятный сюрприз. 28 августа 2015 Duowei News

Duowei News: Россия и Китай готовятся к войне в Азии Несмотря на заверения Москвы и Пекина в том, что совместные учения «Морское взаимодействие» не направлены против третьих сторон, ясно, что военные готовятся к возможному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет китайский портал Duowei News. Всего неделю назад там прошли масштабные учения США, Японии, Южной Кореи и Филиппин, к тому же Токио имеет виды на российские территории. 20 августа 2015 Duowei News

Duowei News: Россия заподозрила в «Конфуции» иностранного агента Прокуратура Благовещенска требует закрыть Институт Конфуция при Благовещенском педуниверситете, так как организацию заподозрили в деятельности «иностранного агента», сообщает Duowei News. Китайские власти не согласны с таким решением, но предлагают согласовать с российской стороной правила поведения НКО в рамках двухсторонних отношений, отмечает издание. 31 июля 2015 Duowei News

DN: Без союза с Россией Китай останется на растерзание Западу Очень странно, что Москва и Пекин до сих пор не заключили взаимовыгодный союз, учитывая попытки Вашингтона изолировать Китай и постоянные угрозы России, пишет блогер китайского новостного портала Duowei News. Знай США, что за спиной Китая стоит Россия, они бы не стали устраивать военные провокации у китайских границ, а помощь Пекина помогла бы Москве противостоять экономическим ударам Запада, объясняет автор. 25 июня 2015 Duowei News

Экс-глава таджикского ОМОНа призвал сограждан не работать на неверных Начальник ОМОНа Таджикистана Гулмурод Халимов, пропавший месяц назад, нашелся в Сирии, куда он приехал, чтобы присоединиться к «Исламскому государству», сообщает Duowei News. Во время своего видеообращения Халимов рассказал, что проходил подготовку в российском, а затем и американском спецназе. Теперь же некогда высокопоставленный таджикский чиновник готовится возрождать в своей стране шариат и призывает соотечественников прекратить работать на «неверных», отмечает портал. 29 мая 2015 Duowei News

Duowei News: Для иностранца русская баня как камера «пыток» В русских банях неопытному посетителю предстоит столкнуться с настоящими «пытками» раскаленными камнями, горячим паром, ледяной водой и дубовыми «плетками», рассказывает Duowei News. Для такого нужны особая психологическая и физическая подготовка. Однако россиянам, похоже, нравится чередовать жар и холод, тем более в баню приходят не только мыться, но и общаться, отмечает портал. 19 мая 2015 Duowei News