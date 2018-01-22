Boston Herald: демократы предпочитают не вспоминать о «настоящем русском сговоре» «Первый настоящий сговор» американских политиков с Кремлём произошёл ещё в 80-е, но СМИ старательно игнорируют эту скандальную тему, утверждает обозреватель The Boston Herald Хоуи Карр. По его словам, в 1983 году сенатор Тед Кеннеди пытался заручиться поддержкой советского руководства, чтобы бросить вызов на президентских выборах Рональду Рейгану. Но этим планам не суждено было сбыться из-за скорой смерти генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, отмечает журналист. 22 января 2018 Boston Herald

Boston Herald: «жалобная песнь» Клинтон не поможет российскому расследованию Хиллари Клинтон продолжает обвинять Россию в своём поражении на выборах в США, заявляя, что Кремль стоит за взломом её электронной почты. Однако, как сообщает в своей статье для Boston Herald писатель Линда Чавес, эти обвинения основываются лишь на слухах, а не на доказательствах. Клинтон, как и многие демократы, «не видит за деревьями леса» в истории с российским вмешательством — и, как следствие, США «помогают» России в достижении дальнейших целей, в то время как американская демократия терпит поражение. 3 июня 2017 Boston Herald

Boston Herald: пока Россия ставит свои интересы выше американских, оттепели не будет Вероятность весенней оттепели в российско-американских отношениях стремится к нулю, пишет в своей статье для Boston Herald Питер Брукс. По мнению автора, причиной тому стало «нарушение Россией договора РСМД», сотрудничество с «Талибаном» и намерение интегрировать войска Южной Осетии в российскую армию. Все эти шаги, как считает Питер Брукс, наносят ущерб интересам США. 20 марта 2017 Boston Herald

Болтон: «Слабая и нерешительная» Клинтон устроит Путина больше, чем Трамп Бывший постпред США в ООН Джон Болтон не считает, что Москва пытается помочь кандидату от республиканцев получить преимущество на предстоящих в Америке президентских выборах. В интервью Boston Herald политик заявил, что Кремль скорее предпочтет, чтобы лидером Соединенных Штатов стал не Дональд Трамп, а «слабая и нерешительная» Хиллари Клинтон. 23 октября 2016 Boston Herald