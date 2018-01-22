Boston Herald
Boston Herald: демократы предпочитают не вспоминать о «настоящем русском сговоре»
«Первый настоящий сговор» американских политиков с Кремлём произошёл ещё в 80-е, но СМИ старательно игнорируют эту скандальную тему, утверждает обозреватель The Boston Herald Хоуи Карр. По его словам, в 1983 году сенатор Тед Кеннеди пытался заручиться поддержкой советского руководства, чтобы бросить вызов на президентских выборах Рональду Рейгану. Но этим планам не суждено было сбыться из-за скорой смерти генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, отмечает журналист.
Boston Herald: «жалобная песнь» Клинтон не поможет российскому расследованию
Хиллари Клинтон продолжает обвинять Россию в своём поражении на выборах в США, заявляя, что Кремль стоит за взломом её электронной почты. Однако, как сообщает в своей статье для Boston Herald писатель Линда Чавес, эти обвинения основываются лишь на слухах, а не на доказательствах. Клинтон, как и многие демократы, «не видит за деревьями леса» в истории с российским вмешательством — и, как следствие, США «помогают» России в достижении дальнейших целей, в то время как американская демократия терпит поражение.
Boston Herald: пока Россия ставит свои интересы выше американских, оттепели не будет
Вероятность весенней оттепели в российско-американских отношениях стремится к нулю, пишет в своей статье для Boston Herald Питер Брукс. По мнению автора, причиной тому стало «нарушение Россией договора РСМД», сотрудничество с «Талибаном» и намерение интегрировать войска Южной Осетии в российскую армию. Все эти шаги, как считает Питер Брукс, наносят ущерб интересам США.
Болтон: «Слабая и нерешительная» Клинтон устроит Путина больше, чем Трамп
Бывший постпред США в ООН Джон Болтон не считает, что Москва пытается помочь кандидату от республиканцев получить преимущество на предстоящих в Америке президентских выборах. В интервью Boston Herald политик заявил, что Кремль скорее предпочтет, чтобы лидером Соединенных Штатов стал не Дональд Трамп, а «слабая и нерешительная» Хиллари Клинтон.
BH: Бостонская фирма переведет Украину с российского газа на мискантус
Фирма из Бостона намерена помочь Украине покончить с зависимостью от российского газа и перейти на биотопливо, сообщает Boston Herald. Для этого ей нужно посадить около 80 тысяч гектаров растения мискантус, из которого затем будут делать топливные гранулы. Деньги на это предприятие американцы намерены получить от правительств Европы и США.