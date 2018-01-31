Atlantic Council: «кремлёвский список» подменили на рейтинг Forbes, чтобы выставить на посмешище Перечень российских «олигархов» и лиц, особо приближенных к Кремлю, над которым долго корпели эксперты Минфина США, был в последний момент подменён «кем-то сверху», утверждает старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. В итоге пресловутый «кремлёвский список» превратился в простой справочник с фамилиями российских чиновников, а также миллиардеров из списка Forbes, негодует Аслунд. Это сделали специально, чтобы посмеяться над самой идеей антироссийских санкций, уверен эксперт. 31 января 2018 Atlantic Council

Американский аналитик призвал Трампа отправить военные суда в Азовское море На страницах Atlantic Council Стивен Блэнк из Американского совета по внешней политике призвал президента США отправить корабли ВМС США в Азовское море через Керченский пролив. Так Вашингтон показал бы свою приверженность суверенитету и целостности Украины и свободе судоходства, считает аналитик. 1 сентября 2017 Atlantic Council

Atlantic Council: Маккейн прав в том, что Россия — бензоколонка Прибыль от продажи нефти и газа составляют основную часть доходов федерального бюджета, и цены на энергоносители «определяют судьбу» России, пишет Atlantic Council. «Если говорить начистоту, то, как сказал сенатор Джон Маккейн: «Россия — это бензоколонка, замаскированная под страну», — говорится в статье. 24 марта 2017 Atlantic Council

МИД Италии надеется на скорое возвращение к формату G8 Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано выразил надежду, что предстоящий саммит в Таормине станет последним саммитом в формате G7 и следующая встреча пройдёт при участии России. Во время мероприятия, организованного Atlantic Council, Альфано отметил, что тёплые отношения с Москвой будут полезны для всего мира. 22 марта 2017 Atlantic Council

Atlantic Council: Владимир Путин запустил в Европу «троянского коня» Кремль уже слишком глубоко пустил корни своего влияния по всей Европе, стремясь подорвать ее единство и разрушить ее ценности, утверждает Atlantic Council. И лидеры трех главных западноевропейских держав – Германии, Франции и Великобритании – слишком долго закрывали глаза на деятельность Москвы, и теперь пророссийские партии и организации набирают все больше силы в регионе. Ресурс призывает европейцев бороться со своей уязвимостью, пока не стало слишком поздно. 24 ноября 2016 Atlantic Council

Atlantic Council считает Италию слабым звеном в санкционной политике против РФ Италия может выступить за снятие с России санкций, так как принятые Москвой контрмеры вредят итальянской экономике. Аарон Корева в статье для Atlantic Council предупреждает об опасности потакания России и Владимиру Путину. 26 мая 2016 Atlantic Council

Atlantic Council: Чтобы понять Россию, нужно проникнуться ее «теорией заговоров» Аналитик Atlantic Council призывает Запад осознать, что для России убеждение, что США стремятся ее сокрушить, — это весомое обоснование во внешней политике. Поэтому действия России нужно рассматривать под углом соответствия этому ее «заблуждению» — и при этом нужно стараться не подпитывать эту иллюзию, рассуждает автор. 22 марта 2016 Atlantic Council

Atlantic Council: Хрупкая популярность Путина не выдержит испытания свободой Высокие рейтинги популярности Владимира Путина являются хрупким показателем, считает немецкий политолог Андреас Умланд. В своей статье для Atlantic Council он пишет, что народная поддержка российского президента мгновенно иссякнет при условии, что в стране будет существовать «настоящая журналистика, подлинная многопартийность и свобода слова». 10 января 2016 Atlantic Council

Atlantic Council: При Путине Россия ведет себя как «тролль» Владимир Путин сделал из России «государство-тролля» - она провоцирует других на агрессию, пишет Эндрю Корнблат в статье для Atlantic Council. Хотя сама по себе такая стратегия не несет непосредственной опасности, иногда «троллинг» может неконтролируемо вылиться в реальное столкновение, предупреждает автор, как случилось со сбитым Турцией российским самолетом. 5 декабря 2015 Atlantic Council

Политолог: Теракты ИГ и газовая стратегия сделали Путина «звездой» G20 Предложением реструктурировать долг Киева Москва показала, что открыта для переговоров, пишет политолог Андерс Аслунд. В то же время российские «обстрелы мирных территорий» в Сирии и теракты ИГ в Париже заставили Запад забыть об украинском кризисе, а Путина сделали «звездой» саммита G20. 18 ноября 2015 Atlantic Council