Al Mayadeen: Тиллерсон отреагировал на дипломатический бойкот Катара призывом к единству Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны Персидского залива урегулировать все разногласия за столом переговоров и продолжить сообща бороться против терроризма. Так глава Госдепартамента США отреагировал на сообщения о том, что Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив катарские власти в «поддержке терроризма», передаёт Al Mayadeen. Эти страны также потребовали от дипломатов и других подданных Катара покинуть их территорию и приостановили транспортное сообщение с Дохой. 5 июня 2017 Al Mayadeen

Al Mayadeen: Борьбу за независимость Палестина координирует с Россией Палестинский лидер Махмуд Аббас обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным идею о созыве международной конференции по проблемам ближневосточного урегулирования, которую Франция предлагает провести в Париже. Стороны подчеркнули важность мирного процесса, и Россия, по всей видимости, поддержит эту инициативу, причем президент Путин может сыграть роль посредника между Палестиной и Израилем, предполагает Al Mayadeen. 19 апреля 2016 Al Mayadeen

В Сирию прибыли российские саперы и техника для разминирования Пальмиры Российские специалисты с необходимой техникой прибыли в Сирию, чтобы приступить к работе по разминированию древних памятников культуры в освобожденной от террористов Пальмире, сообщает Al Mayadeen. Кроме того, ракетный корабль «Серпухов» направляется к сирийскому побережью для усиления группировки ВМФ России в Средиземном море. 31 марта 2016 Al Mayadeen

Al Mayadeen: Эрдоган рискует оказаться в полной изоляции из-за Сирии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал не отдавать соглашение о прекращении огня в Сирии «на милость России» и выразил опасения, что российские удары по «невинным сирийцам» не прекратятся. Со своей стороны, Турция не намерена прекращать обстреливать сирийских курдов, рискуя оказаться в международной изоляции, полагает Al Mayadeen. 25 февраля 2016 Al Mayadeen

Al Mayadeen: Иран стал для России больше, чем просто союзником Россия считает Иран одной из ключевых сил не только на Ближнем Востоке, но и на международной арене, и полагается на его поддержку в решении глобальных проблем, отмечает ливанский телеканал Al Mayadeen. Для Тегерана это выливается в выгодные контракты: комплексы ПВО С-300 уже начали отправлять в Исламскую республику, на очереди и другие виды вооружения, считают эксперты. 18 февраля 2016 Al Mayadeen

Эр-Рияд: Россия преувеличила опасность саудовской операции в Сирии Саудовская Аравия не разделяет опасения России о том, что иностранная наземная операция на территории Сирии грозит привести к долгосрочной войне, заявил глава МИД КСА Адель аль-Джубейр. Он подтвердил, что Эр-Рияд готов направить в Сирию свои спецподразделения, однако сроки и план наземной операции будет определять международная коалиция во главе с США, передает Al Mayadeen. 15 февраля 2016 Al Mayadeen

Al Mayadeen: Россия разворачивает армию у границ с Турцией В общей сложности около 7000 российских военных будут развернуты в Армении в рамках военного сотрудничества Москвы и Еревана, сообщает Al Mayadeen. По информации турецких СМИ, этот контингент разместится вблизи турецкой границы и будет поддерживать связь с российской военной базой в Сирии, чтобы усилить военное влияние России в регионе. 15 декабря 2015 Al Mayadeen

Al Mayadeen: Турция отгораживается от Сирии четырехметровой стеной Турция все же решила перекрыть границу с Сирией и начала строить стену высотой 4 метра, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. Это поможет отгородить пограничные турецкие провинции Килис и Газиантеп от территорий, контролируемых боевиками «Исламского государства». 11 декабря 2015 Al Mayadeen

Сирийский бизнесмен отверг нападки «загнанного в угол» Эрдогана Сирийский бизнесмен Жорж Хасуани опроверг обвинения Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он и президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов якобы занимались контрабандой нефти с территории «Исламского государства». В интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen Хасуани подчеркнул, что Россия загнала турецкого лидера в угол, и тот хватается за любую соломинку. 4 декабря 2015 Al Mayadeen

Al Mayadeen: Атаку на российский самолет готовили заранее Турция атаковала Су-24 неслучайно, считает Al Mayadeen. Так Анкара решила выразить свое недовольство успехами правительственной армии, которая при поддержке российской авиации наступает на позиции боевиков в районах проживания сирийских туркмен. Чтобы подстроить засаду России, Анкара усердно использовала СМИ и политические инструменты. Но это вызвало обратный эффект, и военная операция против вооруженных группировок в Сирии стала еще ожесточеннее. 25 ноября 2015 Al Mayadeen