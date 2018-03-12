ABC: приоритет демократов — вернуть контроль над палатой представителей и добиться импичмента Трампа Если по итогам промежуточных выборов 2018 года демократы вновь возьмут под свой контроль палату представителей конгресса США, то их основным приоритетом будет устроить импичмент американскому президенту Дональду Трампу, заявил в эфире ABC News экс-губернатор штата Нью-Джерси и обозреватель этого канала Крис Кристи. По его словам, к этому выводу можно прийти, если судить по тону и общему настрою Демократической партии. 12 марта 2018 ABC News

ABC News: Трамп намерен бороться с насилием в компьютерных играх Дональд Трамп намерен встретиться с лидерами игровой индустрии для обсуждения проблем насилия в играх и их влияния на детскую агрессию, сообщает ABC News. По словам Трампа, игры, фильмы и интернет «изобилуют насилием», в чём он убедился, наблюдая за своим младшим сыном. 9 марта 2018 ABC News

Американский генерал: русские нас не боятся Генерал-лейтенант Пол Накасоне, которого Дональд Трамп выдвинул на пост главы АНБ, заявил, что ответные меры Вашингтона на вмешательство России в выборы 2016 года в США не оказали никакого сдерживающего эффекта, сообщает ABC News. Кроме того, по его словам, Москва уверена, что никаких серьёзных последствий не будет. «Они нас не боятся», — подчеркнул при этом он. 2 марта 2018 ABC News

Собчак: «Я не боюсь Путина, поэтому я иду на выборы и составлю ему конкуренцию» Кандидат в президенты России Ксения Собчак на этой неделе находится с визитом в США, в то время как до голосования остаётся чуть больше месяца, сообщает ABC News. На своей пресс-конференции в Вашингтоне Собчак заявила, что не боится Путина и идёт на выборы, чтобы составить ему конкуренцию. 7 февраля 2018 ABC News

ABC News: в Вашингтоне недоумевают, как российский санкционный министр попал в США Директор ЦРУ Майк Помпео встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным, и эта встреча вызвала возмущение американских политиков, пишет ABC News. Дело в том, что Нарышкин находится в чёрном списке и ему запрещён въезд в США, однако в американской разведке настаивают, что никаких законов нарушено не было. 2 февраля 2018 ABC News

ABC News: США напомнили о своей миссии в Прибалтике роликом с перехватом российских самолётов Американские ВВС выпустили видео, на котором запечатлены два случая перехвата российских истребителей над Балтийским морем, пишет ABC News. По мнению телеканала, цель этого ролика — подчеркнуть участие США в воздушном патрулировании региона. 6 января 2018 ABC News

ABC News: пользователи Facebook получили возможность узнать, смотрели ли они российскую рекламу Компания Facebook создала инструмент, с помощью которого пользователи соцсети могут выяснить, не смотрели ли они российскую рекламу во время выборов 2016 года, сообщает ABC News. Как отметила компания, это лишь один из шагов, которые планируется предпринять для решения вопроса «со злонамеренной рекламой». 29 декабря 2017 ABC News

НЛО, зомби, роботы-убийцы: у Пентагона найдётся план на любой «конец света» Министерство обороны США готовится защищать своих граждан от летающих тарелок, ходячих мертвецов и хладнокровных машин-убийц, сообщает ABC News. На каждый сценарий апокалипсиса у них есть отдельный план. Впрочем, эксперты полагают, что вымышленные зомби — это всего лишь прикрытие, чтобы не называть настоящих врагов. 25 декабря 2017 ABC News

ABC News: в Сирии, Ираке и Афганистане оказалось больше солдат США, чем предполагалось В Сирии, Ираке и Афганистане находится гораздо больше американских солдат, чем должно быть по официальным данным Пентагона, пишет ABC News. Об этом стало известно из отчёта Центра данных по личному составу Минобороны США, которые отличаются от цифр, озвученных ранее американскими военными, добавляет издание. 28 ноября 2017 ABC News

ABC News: Трампу порекомендуют выделить Украине 47 млн долларов на закупку американских вооружений Президенту США Дональду Трампу будет представлена рекомендация выделить Киеву $47 млн на закупку американских вооружений, в том числе противотанковых комплексов Javelin, сообщает ABC News. Как отмечает издание, американская сторона пояснила, что этот шаг нацелен на «сдерживание агрессии со стороны пророссийских сепаратистов». 19 ноября 2017 ABC News