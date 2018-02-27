Это норма: украинский министр упал в обморок, говоря о России Министру информации Украины Юрию Стецу стало плохо во время выступления на киевском форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления», пишет «Политнавигатор». Обращаясь к западным дипломатам, Стец начал задыхаться и спешно покинул трибуну. Как объяснила ведущая, «министр больной», так что такие ситуации — «норма». 27 февраля 2018 Политнавигатор

Политнавигатор: Российскому избирателю в Киеве досталось за Сталина Украинские националисты избили россиянина, пытавшегося проголосовать в здание посольства РФ в Киеве, сообщает «Политнавигатор». После того как он якобы сказал, что «Сталин защищал Украину», «человек спортивного телосложения в футболке с надписями на украинском языке» несколько раз его ударил, повалил на землю и продолжил избивать ногами. 18 сентября 2016 Политнавигатор

Гранитные чекисты оказались украинским националистам не по зубам Члены добровольческого батальона ОУН и участники гражданского корпуса «Азов» устроили митинг протеста у здания СБУ, а затем попытались разрушить памятник чекистам в Киеве. Однако им не удалось разбить гранитный монумент даже при помощи перфоратора, пишет «Политнавигатор». Вандалы вымазали его краской и пообещали, что вернутся и «обязательно снесут чекистскую сволочь», если власти Киева не демонтируют памятник за 2 недели. 29 апреля 2016 Политнавигатор

Политнавигатор: «Сепаратистский» учебник возмутил одесского политика Замгубернатора Одесской области М. Саакашвили Саша Боровик возмутился в Facebook «сепаратистским» учебником истории. В нем сказано, что Одесса в XIX веке была столицей Новороссии. Издание «Политнавигатор» уточняет, что политик забыл о существовавшей реально Новороссийской губернии, входившей в состав Российской империи. 17 апреля 2016 Политнавигатор

Киевский журналист: Для «тонкого слуха» украинцев русский – язык ненависти Украинский журналист Юрий Макаров недоволен состоянием современного русского языка, сообщает «Политнавигатор». Русский, для «тонкого слуха» украинцев, это «язык Сталина, Брежнева и Суслова, язык газеты "Правда" <…>, существенно разбавленный криминальным диалектом в 90-е годы», считает Макаров. Возродить русский язык могли бы «новые Платонов, Шаламов и братья Стругацкие», а до тех пор русский «останется языком вражды, языком ненависти». 7 марта 2016 Политнавигатор

Британская порнозвезда разделась ради обезьян в космосе Британская порноактриса Саманта Бентли провела «голую» акцию у российского посольства в Лондоне. Таким образом она выразила протест против планов Роскосмоса по запуску космических кораблей с обезьянами на борту. Как сообщает «Политнавигатор», мероприятие организовала некоммерческая организация «Люди за этичное обращение с животными». 14 января 2016 Политнавигатор

Кустурица: Появись Путин раньше - спас бы Югославию от «демократии» Эмир Кустурица поделился своим прогнозом на 2016 год. По мнению режиссера в этом году США как и прежде будут вершить судьбу Европы, Запад будет и дальше препятствовать проникновению Москвы на европейские энергетические рынки. Но ничто не помешает Владимиру Путину разобраться с террористами в Сирии, положив конец гражданской войне. В связи с этим Кустурица сожалеет, что при распаде Югославии Путина не было рядом, цитирует режиссера «Политнавигатор». 7 января 2016 Политнавигатор

Украинский депутат спел песню о Гитлере и заявил, что его подставили Депутат Верховной рады Артем Витко был снят на видео во время душевного исполнения им неонацистской песни «Гитлер в каждом из нас». Как пишет «Политнавигатор», сам политик отрицает свою причастность к компрометирующему ролику, заявляя, что это монтаж. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Витко – член парламентской группы Украина – Израиль. 25 декабря 2015 Политнавигатор

Украина собралась отгородиться от России еще одной стеной, теперь «морской» Вслед за «Европейским валом», который так и не был построен, на Украине была анонсирована новая стена для защиты от России. Как сообщает «Политнавигатор», новая «стройка века» будет называться «Морская стена». Комплекс защитных сооружений должен будет защитить Мариуполь от «атак с моря». 9 ноября 2015 Политнавигатор

Ноу-хау декоммунизации: Красный Лиман решили переименовать в… Красный Лиман Для исполнения украинского закона о декоммунизации депутаты города Красный Лиман решили переименовать свой населенный пункт. Однако, как сообщает «Политнавигатор», они подошли к процессу творчески, изменив лишь значение слова «красный». 21 октября 2015 Политнавигатор