Политолог Иванов высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов

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Политолог Анатолий Иванов высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.
Политолог Иванов высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов
  • Gettyimages.ru

«Крупные игроки рынка и эксперты считают, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоресурсов в ближайшие пять, а то и десять лет. Дело в том, что, во-первых, у ЕС нет альтернатив нашей нефти, а во-вторых, европейцам никто не сможет помочь», — цитирует Иванова ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил политолог, даже страны, входящие в ОПЕК, не скрывают, что у них нет мощностей для замещения российских ресурсов.

По мнению Иванова, мировой рынок нефти сразу отреагирует на эмбарго и цены могут вырасти в три-четыре раза, как было с газом осенью 2021 года.

Эксперт выразил уверенность, что страны Евросоюза не придут к единому мнению в отношении эмбарго.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН высказался о ситуации с поставками газа в Австрию.

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