Депутат Госдумы Нифантьев подчеркнул стрессоустойчивость российской экономики

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с RT прокомментировал публикацию британского журнала The Economist об устойчивости российской экономики.

«Устойчивость экономики государства определяется не количеством проблем, а способностью их решать», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что введённые санкции доставили проблемы в отдельных секторах экономики.

«В нашей стране так было всегда: при возникновении проблем общество консолидируется и решает все возникшие проблемы. Сегодня исполнительная и законодательная власти работают как один хорошо слаженный механизм», — добавил депутат.

Он заметил, что «экономика России оказалась более стрессоустойчивой, чем экономика стран, которые ввели санкции».

«С каждым днём это будет более ощутимо и очевидно. И граждане стран Запада будут задавать всё больше неудобных вопросов своим правительствам», — считает собеседник RT.

Ранее британский журнал The Economist написал, что, как подтверждают недавние данные, российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что «Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями».