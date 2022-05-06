Депутат Госдумы Нифантьев подчеркнул стрессоустойчивость российской экономики

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с RT прокомментировал публикацию британского журнала The Economist об устойчивости российской экономики.
Депутат Госдумы Нифантьев подчеркнул стрессоустойчивость российской экономики
  • Gettyimages.ru

«Устойчивость экономики государства определяется не количеством проблем, а способностью их решать», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что введённые санкции доставили проблемы в отдельных секторах экономики.

«В нашей стране так было всегда: при возникновении проблем общество консолидируется и решает все возникшие проблемы. Сегодня исполнительная и законодательная власти работают как один хорошо слаженный механизм», — добавил депутат.

Он заметил, что «экономика России оказалась более стрессоустойчивой, чем экономика стран, которые ввели санкции».

«С каждым днём это будет более ощутимо и очевидно. И граждане стран Запада будут задавать всё больше неудобных вопросов своим правительствам», — считает собеседник RT.

Ранее британский журнал The Economist написал, что, как подтверждают недавние данные, российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что «Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить