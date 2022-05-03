ЕК предложит в мае план по ускорению выдачи разрешений для ветровых энергоустановок

Еврокомиссия планирует представить в мае предложения по ускорению выдачи разрешений для ветровых энергоустановок.

Об этом сообщает РИА Новости.

«К концу этого месяца мы представим предложения по разрешениям, чтобы разрешения по офшорным и наземным ветровым и другим установкам могли делаться быстрее, чем теперь», — сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе дебатов в Европарламенте.

Ранее сообщалось, что ЕК и Болгария договорились о создании региональной рабочей группы по энергетике.