ЕК и Болгария договорились о создании региональной рабочей группы по энергетике
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«В этом пилотном проекте будут рассматриваться потребности в газе и электричестве, цены и потоки, а также аспекты инфраструктуры», — следует из заявления ЕК.
Отмечается, что рабочая группа будет сконцентрирована на предстоящем годе и «предоставит конкретный региональный опыт и ноу-хау» для разработки и реализации плана действий по снижению зависимости от российских энергоресурсов, заполнению хранилищ в преддверии зимы и дальнейшему ускорению декарбонизации энергосектора».
Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
Опрошенные эксперты из Болгарии предрекли стране хаос и разорение после прекращения поставок газа из России.