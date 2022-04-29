ЕК и Болгария договорились о создании региональной рабочей группы по энергетике

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Еврокомиссия и власти Болгарии приняли решение о создании в Софии первой региональной рабочей группы в рамках европейской платформы закупок энергоносителей на фоне решения «Газпрома» о прекращении поставок газа.
ЕК и Болгария договорились о создании региональной рабочей группы по энергетике
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«В этом пилотном проекте будут рассматриваться потребности в газе и электричестве, цены и потоки, а также аспекты инфраструктуры», — следует из заявления ЕК.

Отмечается, что рабочая группа будет сконцентрирована на предстоящем годе и «предоставит конкретный региональный опыт и ноу-хау» для разработки и реализации плана действий по снижению зависимости от российских энергоресурсов, заполнению хранилищ в преддверии зимы и дальнейшему ускорению декарбонизации энергосектора».

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Опрошенные эксперты из Болгарии предрекли стране хаос и разорение после прекращения поставок газа из России.

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