Эксперт Гривач объяснил, почему покупку газа за рубли в ЕК назвали нарушением санкций

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал в беседе с радио «Комсомольская правда» информацию о том, что оплата российского газа в рублях, по мнению Еврокомиссии (ЕК), нарушит санкции Евросоюза.

«Это некоторый сигнал своим странам, компаниям и юрисдикциям, что их могут наказать, если они подчинятся требованию российской стороны перейти на новую схему оплаты. Дальше будет приниматься политическое решение на всех уровнях, которое приведёт к мощнейшему энергетическому кризису. И, возможно, Еврокомиссия к нему и ведёт. У неё могут быть интересы, связанные именно с таким сценарием развития», — считает эксперт.

Переход на оплату за энергоресурсы в рублях — действенный механизм защиты против произвола, который творят европейские чиновники, отметил Гривач.

«И в этом смысле это защита от санкций или их обход. Россия не должна подчиняться санкционному режиму, она должна защищать свои интересы», — заявил он.

Ранее кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что считает, что все страны ЕС начнут покупать газ за рубли.