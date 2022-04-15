Эксперт Гривач объяснил, почему покупку газа за рубли в ЕК назвали нарушением санкций
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«Это некоторый сигнал своим странам, компаниям и юрисдикциям, что их могут наказать, если они подчинятся требованию российской стороны перейти на новую схему оплаты. Дальше будет приниматься политическое решение на всех уровнях, которое приведёт к мощнейшему энергетическому кризису. И, возможно, Еврокомиссия к нему и ведёт. У неё могут быть интересы, связанные именно с таким сценарием развития», — считает эксперт.
Переход на оплату за энергоресурсы в рублях — действенный механизм защиты против произвола, который творят европейские чиновники, отметил Гривач.
«И в этом смысле это защита от санкций или их обход. Россия не должна подчиняться санкционному режиму, она должна защищать свои интересы», — заявил он.
Ранее кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что считает, что все страны ЕС начнут покупать газ за рубли.