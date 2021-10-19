В «Опоре России» прокомментировали планы по подготовке новых мер поддержки бизнеса

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал планы по подготовке новых мер поддержки бизнеса в стране.

«Коронавирус оказался для мировой экономики «чёрным лебедем», событием, которое невозможно было предугадать, поэтому ущерб для предпринимателей оказался существенным — многие компании не знали, как им реагировать и поступать, где искать помощи и как организовать работу с персоналом», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, меры поддержки, разработанные в России в короткие сроки, прежде всего позволили компаниям сохранить свой штат.

«Благодаря этому уже летом 2020 года, когда ограничения были смягчены, стала быстро восстанавливаться активность бизнеса», — напомнил Сигал.

Как добавил эксперт, в настоящий момент государство готовит дополнительные меры поддержки с учётом тех, которые были востребованы и высоко оценены бизнесом в прошлом году.

Ранее сообщалось, что глава правительства России Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

Председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.