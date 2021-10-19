Мишустин поручил кабмину подготовить предложения по поддержке бизнеса

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

Об этом он сказал в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Прошу моего первого заместителя Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса», — отметил он.

По его словам, необходимо помочь предприятиям продолжить устойчивую работу.

Также Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой обратиться к президенту с просьбой ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.