Мишустин поручил кабмину подготовить предложения по поддержке бизнеса

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Глава правительства России Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Мишустин поручил кабмину подготовить предложения по поддержке бизнеса
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Прошу моего первого заместителя Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса», — отметил он.

По его словам, необходимо помочь предприятиям продолжить устойчивую работу.

Также Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой обратиться к президенту с просьбой ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

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