Власти Москвы предложили рестораторам отсрочку арендной платы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что владельцы кафе и ресторанов, арендующие у города нежилые помещения, смогут перенести арендные платежи за III квартал на конец 2021 года.

Об этом сообщает НСН.

«По нашим оценкам, воспользоваться новой мерой поддержки смогут почти 1,2 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций», — сообщил вице-мэр.

Под кафе и рестораны у города арендуют в общей сложности 239 тыс. кв. м, совокупная сумма платы за месяц — почти 219 млн рублей.

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