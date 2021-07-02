Власти Москвы предложили рестораторам отсрочку арендной платы
- РИА Новости
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Об этом сообщает НСН.
«По нашим оценкам, воспользоваться новой мерой поддержки смогут почти 1,2 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций», — сообщил вице-мэр.
Под кафе и рестораны у города арендуют в общей сложности 239 тыс. кв. м, совокупная сумма платы за месяц — почти 219 млн рублей.
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