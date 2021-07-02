Власти Москвы предложили рестораторам отсрочку арендной платы

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что владельцы кафе и ресторанов, арендующие у города нежилые помещения, смогут перенести арендные платежи за III квартал на конец 2021 года.
Власти Москвы предложили рестораторам отсрочку арендной платы
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает НСН.

«По нашим оценкам, воспользоваться новой мерой поддержки смогут почти 1,2 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций», — сообщил вице-мэр.

Под кафе и рестораны у города арендуют в общей сложности 239 тыс. кв. м, совокупная сумма платы за месяц — почти 219 млн рублей.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

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