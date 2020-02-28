Всероссийская конференция для малого и среднего бизнеса пройдёт 20 марта в Казани

Всероссийская конференция для малого и среднего бизнеса «Продажи и маркетинг — 2020» состоится 20 марта в Казани.

Об этом сообщает «Реальное время».

Как ожидается, участниками мероприятия станут около 150 человек. Они рассмотрят темы, посвящённые повышению эффективности работы компаний.

Спикеры расскажут, в частности, о том, как можно увеличить прибыль, и об основных препятствиях в расширении.

Ранее НСН сообщала, что число контрактов, заключённых на портале поставщиков Москвы в 2019 году, выросло вдвое по сравнению с 2018-м.