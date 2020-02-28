Всероссийская конференция для малого и среднего бизнеса пройдёт 20 марта в Казани
- Pixabay
Об этом сообщает «Реальное время».
Как ожидается, участниками мероприятия станут около 150 человек. Они рассмотрят темы, посвящённые повышению эффективности работы компаний.
Спикеры расскажут, в частности, о том, как можно увеличить прибыль, и об основных препятствиях в расширении.
Ранее НСН сообщала, что число контрактов, заключённых на портале поставщиков Москвы в 2019 году, выросло вдвое по сравнению с 2018-м.