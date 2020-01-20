Число контрактов на портале поставщиков Москвы в 2019 году выросло вдвое

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Число контрактов, заключённых на портале поставщиков Москвы в 2019 году, выросло вдвое по сравнению с 2018-м.
Число контрактов на портале поставщиков Москвы в 2019 году выросло вдвое
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Он рассказал, что в прошлом году через портал подписали около 500 тыс. контрактов общим объёмом более 45 млрд рублей. Годом ранее было заключено 280 тыс. контрактов на 25 млрд рублей.

«При этом соглашения заключали не только столичные заказчики, но и региональные государственные организации», — отметил Ефимов.

По его словам, 90% пользователей портала представляют малый и средний бизнес.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объём поддержки МСБ в рамках Национальной гарантийной системы превысил 1,5 трлн рублей.

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