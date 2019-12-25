Объём поддержки МСБ в рамках Национальной гарантийной системы превысил 1,5 трлн рублей

Короткая ссылка
Объём поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы превысил 1,5 трлн рублей, передаёт «Газета.Ru».
Объём поддержки МСБ в рамках Национальной гарантийной системы превысил 1,5 трлн рублей
  • Pixabay

С 2015 по 2019 год участниками НГС предоставлена поддержка, включающая гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных организаций, гарантии и прямые кредиты МСП Банка.

В 2019 году объём консолидированной поддержки вырос в 1,7 раза по сравнению с 2018-м и в семь раз — по сравнению с 2015-м.

Ранее заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил НСН, что самозанятые граждане принимают активное участие в закупках малого объёма, а портал поставщиков позволяет им расширять портфель заказов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить