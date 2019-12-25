Объём поддержки МСБ в рамках Национальной гарантийной системы превысил 1,5 трлн рублей

Объём поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы превысил 1,5 трлн рублей, передаёт «Газета.Ru».

С 2015 по 2019 год участниками НГС предоставлена поддержка, включающая гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных организаций, гарантии и прямые кредиты МСП Банка.

В 2019 году объём консолидированной поддержки вырос в 1,7 раза по сравнению с 2018-м и в семь раз — по сравнению с 2015-м.

Ранее заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил НСН, что самозанятые граждане принимают активное участие в закупках малого объёма, а портал поставщиков позволяет им расширять портфель заказов.