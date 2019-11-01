В Москве рассказали об участии самозанятых в закупках
- Pixabay
«Ежемесячно с физлицами городские заказчики заключают порядка 1000 контрактов», — заявил он.
По его словам, с учётом планов правительства по распространению пилотного проекта по налоговому режиму для самозанятых с января 2020 года ещё на 19 российских регионов и утверждения правительством России законопроекта о преференциях самозанятым при участии в закупках госкомпаний и госкорпораций, рост количества таких контрактов продолжится.
«И портал поставщиков, на котором уже сейчас активно работают пользователи из 33 регионов России, может стать своеобразной «точкой входа» для этой категории предпринимателей», — добавил Ефимов.
Ранее, как сообщала «Газета.Ru», гендиректор корпорации МСП Александр Браверман заявил, что допуск самозанятых к закупкам компаний с госучастием поспособствует росту числа занятых в секторе малого и среднего бизнеса.