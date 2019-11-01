В Москве рассказали об участии самозанятых в закупках

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил НСН, что самозанятые граждане принимают активное участие в закупках малого объёма, а портал поставщиков позволяет им расширять портфель заказов.

«Ежемесячно с физлицами городские заказчики заключают порядка 1000 контрактов», — заявил он.

По его словам, с учётом планов правительства по распространению пилотного проекта по налоговому режиму для самозанятых с января 2020 года ещё на 19 российских регионов и утверждения правительством России законопроекта о преференциях самозанятым при участии в закупках госкомпаний и госкорпораций, рост количества таких контрактов продолжится.

«И портал поставщиков, на котором уже сейчас активно работают пользователи из 33 регионов России, может стать своеобразной «точкой входа» для этой категории предпринимателей», — добавил Ефимов.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», гендиректор корпорации МСП Александр Браверман заявил, что допуск самозанятых к закупкам компаний с госучастием поспособствует росту числа занятых в секторе малого и среднего бизнеса.