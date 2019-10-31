В корпорации МСП оценили пользу от допуска самозанятых к закупкам
- © Юлия Маклакова
- РИА Новости
В настоящее время закупки таких компаний у малого предпринимательства квотируются. Заказчики отдают по меньшей мере 18% своих закупок МСБ (из них 15% на прямых торгах).
«Решение, принятое правительством, в случае одобрения Федеральным собранием и подписания президентом РФ, которое даёт возможность самозанятым участвовать в закупках наравне с малым бизнесом, повлияет на увеличение численности занятых в сфере МСП», — отметил Браверман.
По его словам, в совокупности доступ этой категории предпринимателей к льготным финансам и бизнес-навигатору МСП позволит выполнить указ, где в рамках профильного нацпроекта по малому бизнесу поставлена задача к 2024 году увеличить именно численность занятых в МСБ с 19,2 до 25 млн человек.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.