В корпорации МСП оценили пользу от допуска самозанятых к закупкам

Гендиректор корпорации МСП Александр Браверман заявил, что допуск самозанятых к закупкам компаний с госучастием поспособствует росту числа занятых в секторе малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В настоящее время закупки таких компаний у малого предпринимательства квотируются. Заказчики отдают по меньшей мере 18% своих закупок МСБ (из них 15% на прямых торгах).

«Решение, принятое правительством, в случае одобрения Федеральным собранием и подписания президентом РФ, которое даёт возможность самозанятым участвовать в закупках наравне с малым бизнесом, повлияет на увеличение численности занятых в сфере МСП», — отметил Браверман.

По его словам, в совокупности доступ этой категории предпринимателей к льготным финансам и бизнес-навигатору МСП позволит выполнить указ, где в рамках профильного нацпроекта по малому бизнесу поставлена задача к 2024 году увеличить именно численность занятых в МСБ с 19,2 до 25 млн человек.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.