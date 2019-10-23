Эксперт оценил важность поставок топлива на внешний рынок

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил важность поставок топлива на внешний рынок на фоне снижения спроса на внутреннем.

«В силу того, что спрос не растёт, а падает, внешний рынок нужен не только потому, что он более маржинален с точки зрения прибыльности для компаний, но ещё и как элемент поставок того топлива, которое производится на НПЗ», — заявил он.

При этом, отметил эксперт, поставки за рубеж в рублёвом эквиваленте до сих пор оказываются привлекательнее.

Как считает Пикин, выгодность заграничных поставок остаётся, но не кардинальная.

«В прошлом году мы видели, как резко рос объём поставок топлива. Сейчас политика нефтяников — прогнозируемая и понятная», — добавил он.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.