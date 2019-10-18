Эксперт оценил политику ЦБ по снижению ключевой ставки

Старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин в беседе с газетой «Известия» оценил политику Банка России по снижению ключевой ставки.

«После сегодняшних заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной практически ни у кого не осталось сомнений, что 25 октября ставка будет снижена на 50 б. п. — с текущих 7% до 6,5%», — заявил эксперт.

По его мнению, дальнейшее снижение может произойти в I квартале 2020 года.

Как отметил Ковязин, он не видит, за счёт чего регулятор мог бы опустить ставку ещё ниже в этом году, учитывая, что один из рисков мировой экономики — «жёсткий» брексит — скорее всего, не реализуется. Эксперт также напомнил о прогрессе в переговорах между США и Китаем по вопросам торговых отношений.

Ранее доцент кафедры фондовых рынков факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с URA.RU прокомментировал политику ЦБ по снижению ключевой ставки.