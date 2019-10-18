Эксперт прокомментировал политику ЦБ по снижению ключевой ставки

Главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал политику Банка России по снижению ключевой ставки.

«Смягчение денежно-кредитной политики — не только инициатива российского Центробанка, а общемировой тренд», — заявил он.

По его словам, изначально причинами смягчения денежной политики стали невысокая инфляция и небольшой рост ВВП, а теперь к этим факторам добавились снижение реальных доходов населения и замедление темпов роста экономики ключевых торговых партнёров.

Со своей стороны, доцент кафедры фондовых рынков факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с URA.RU отметил, что ставка ЦБ — это ставка, под которую с выполнением множества специальных условий банки могут одолжить средства у регулятора.

«ЦБ рассматривает возможность снижать не шагами по четверть процента, как он обычно делает, а несколько более энергично, допустим полпроцента», — сказал эксперт.

Он предположил, что ставка будет снижаться на стандартную четверть процента, но чаще.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение.