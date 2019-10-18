Набиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки

ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, существующий уровень инфляции немного ниже целевого показателя.

«Он составляет около 3,8%. И мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018 — начала 2019 года исчезли», — сказала она.

Она отметила, что эта инфляция вызвана постоянными факторами, основанными на спросе.

«Вот почему мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала», — добавила глава ЦБ.

6 сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 7% годовых. В Госдуме прокомментировали Nation News решение регулятора.

Подробнее — в материале RT.