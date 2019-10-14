В Verbundnetz Gas рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
- РИА Новости
«Роль России очень велика. Раньше была холодная война, трения, которые мешали строить тесные отношения, но посмотрите, чего удалось достичь в сотрудничестве Германии с «Газпромом». Полвека назад газового рынка вообще не было. Он был построен нашими совместными усилиями», — заявил он.
По его словам, это и «Северный поток — 2», и строительство подземного газового хранилища «Катарина», и другие совместные проекты.
Хайтмюллер также отметил, что количество добываемого в Европе газа постепенно снижается и это увеличит спрос на российские поставки.
«Политики в России и Европе всегда были партнёрами. Надеюсь, это партнёрство продолжится», — добавил он.
Ранее эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы мирового рынка нефти.