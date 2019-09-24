Средняя сумма потребкредитов в Ставропольском крае выросла на 15,4% за восемь месяцев

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За январь — август 2019 года средняя сумма потребительских кредитов в Ставропольском крае выросла на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Средняя сумма потребкредитов в Ставропольском крае выросла на 15,4% за восемь месяцев
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Жители региона в среднем получали в банках 148,8 тыс. рублей на покупку потребтоваров.

Рост размера кредита оказался немного выше, чем по России, где зафиксирован показатель 12,7%.

Наибольший рост продемонстрировали Кемеровская область — 19,3%, Алтайский край — 17,3%, Тюменская область — 16,8%.

Ранее NewsNN.ru сообщал, что в Нижегородской области выдали почти 10 тыс. ипотечных кредитов за шесть месяцев 2019 года, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

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