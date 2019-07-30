В Нижегородской области выдали почти 10 тысяч ипотечных кредитов

В Нижегородской области выдали почти 10 тыс. ипотечных кредитов за шесть месяцев 2019 года, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.

Сумма таких ссуд снизилась на 20% и составила 18,3 млрд рублей.

Существенное уменьшение отмечено и по количеству автокредитов. За первое полугодие их выдано на 16% меньше по сравнению с прошлым годом.

Также стало известно, что Удмуртия сохранила позиции в рейтинге регионов по уровню закредитованности. Об этом информирует интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй.

Во втором квартале 2019 года 17,3% от всех потребительских ссуд оказались просрочены более 30 дней. Аналогичный показатель был зафиксирован и во втором квартале 2018 года.

Самые низкие показатели отмечены в Ханты-Мансийском автономном округе (11,1%), Москве (15,5%), Московской области (16,8%) и Татарстане (16,8%).

Ранее сообщалось, что количество выданных кредитных карт в Удмуртии выросло на 24% в апреле — июне.