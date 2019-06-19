Эксперт оценил идею не взимать долг с граждан, потерявших жильё из-за невыплат по ипотеке

Короткая ссылка
Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН оценил предложение Банка России не взимать долг с граждан, потерявших жильё из-за невыплат по ипотеке.
Эксперт оценил идею не взимать долг с граждан, потерявших жильё из-за невыплат по ипотеке
  • ©Anton Belitsky/Russian Look
  • globallookpress.com

«Если учитывать количество таких кейсов по отношению к размеру ипотечного портфеля банка, то чем больше ипотечный портфель, тем меньше вес такого рода убытков. Поэтому да, это хорошая мера, и она будет иметь смысл, но только у тех, кто профессионально занимается ипотекой», — считает эксперт.

Как отметил Мехтиев, готовность банка «простить» остаток долга неплательщикам по ипотеке после реализации заложенного жилья может принести пользу кредитной организации, поскольку придаст уверенности в ней потенциальным клиентам.

Ранее в ЦБ заявили, что остаток задолженности после реализации заложенной недвижимости на торгах может образоваться, если цена квартиры или дома не покрывает всего долга. Также отмечалась важность соблюдения прав ипотечных заёмщиков. Об этом сообщала газета «Известия» со ссылкой на сайт регулятора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить