Эксперт оценил идею не взимать долг с граждан, потерявших жильё из-за невыплат по ипотеке

Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН оценил предложение Банка России не взимать долг с граждан, потерявших жильё из-за невыплат по ипотеке.

«Если учитывать количество таких кейсов по отношению к размеру ипотечного портфеля банка, то чем больше ипотечный портфель, тем меньше вес такого рода убытков. Поэтому да, это хорошая мера, и она будет иметь смысл, но только у тех, кто профессионально занимается ипотекой», — считает эксперт.

Как отметил Мехтиев, готовность банка «простить» остаток долга неплательщикам по ипотеке после реализации заложенного жилья может принести пользу кредитной организации, поскольку придаст уверенности в ней потенциальным клиентам.

Ранее в ЦБ заявили, что остаток задолженности после реализации заложенной недвижимости на торгах может образоваться, если цена квартиры или дома не покрывает всего долга. Также отмечалась важность соблюдения прав ипотечных заёмщиков. Об этом сообщала газета «Известия» со ссылкой на сайт регулятора.