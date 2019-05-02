ЕС продолжит сотрудничество с США в сфере энергобезопасности Украины
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- globallookpress.com
«ЕС продолжит работать с США по вопросам энергетической безопасности стран, не входящих в ЕС. Хочу упомянуть Украину. У нас идёт продуктивный диалог о необходимости для Украины завершить реализацию энергетических секторальных реформ», — цитирует её РИА Новости.
Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил о намерении провести трёхсторонние переговоры по газу в формате «ЕС — Россия — Украина» в ближайшие недели.
9 апреля он подчеркнул, что в Еврокомиссии считают необходимым заключить в 2019 году новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину.