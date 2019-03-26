Минэнерго предлагает освободить от налогов суда для «Северного потока — 2»
- Reuters
Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке, находящиеся на таких судах товары также не будут облагаться таможенными пошлинами.
Предполагается, что подобная инициатива не окажет негативного влияния на экономику страны и не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
Ранее в МИД России посоветовали Евросоюзу принимать решения по «Северному потоку — 2» на основе собственных интересов, не опираясь на чужую политику.