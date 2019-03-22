В ВЭФ заявили о готовности расширить сотрудничество с «Росконгрессом»

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Глава Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде в ходе встречи в Москве с советником президента России Антоном Кобяковым заявил о готовности расширить сотрудничество с фондом «Росконгресс».
В ВЭФ заявили о готовности расширить сотрудничество с «Росконгрессом»
  • Антон Кобяков / © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Руководство форума заинтересовано в том, чтобы российское участие в юбилейных мероприятиях было максимальным... мы готовы расширять всестороннее сотрудничество с фондом «Росконгресс», — цитирует газета «Известия» президента ВЭФ. 

В частности, Бренде заявил о готовности расширить перечень условий действующего меморандума о сотрудничестве между организациями.

Он также предложил обсудить совместную российскую сессию на юбилейном форуме, который состоится в 2020 году.

Кроме того, в ВЭФ намерены содействовать организации прямой трансляции сессий форума на площадке «Русского дома» в Давосе.

Отмечается, что стороны подчеркнули важность снятия ограничений на участие в форуме российских предпринимателей, а также соблюдение принципа взаимности для восстановления доверия и реализации совместных проектов.

В июне сообщалось о достижении «Росконгрессом» договорённости о сотрудничестве с Корейской ассоциацией международной торговли.

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