В ВЭФ заявили о готовности расширить сотрудничество с «Росконгрессом»
- Антон Кобяков / © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«Руководство форума заинтересовано в том, чтобы российское участие в юбилейных мероприятиях было максимальным... мы готовы расширять всестороннее сотрудничество с фондом «Росконгресс», — цитирует газета «Известия» президента ВЭФ.
В частности, Бренде заявил о готовности расширить перечень условий действующего меморандума о сотрудничестве между организациями.
Он также предложил обсудить совместную российскую сессию на юбилейном форуме, который состоится в 2020 году.
Кроме того, в ВЭФ намерены содействовать организации прямой трансляции сессий форума на площадке «Русского дома» в Давосе.
Отмечается, что стороны подчеркнули важность снятия ограничений на участие в форуме российских предпринимателей, а также соблюдение принципа взаимности для восстановления доверия и реализации совместных проектов.
В июне сообщалось о достижении «Росконгрессом» договорённости о сотрудничестве с Корейской ассоциацией международной торговли.