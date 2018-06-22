Фонд «Росконгресс» договорился о сотрудничестве с Корейской ассоциацией международной торговли (KITA), сообщает kp.ru.

Соглашение подписано в рамках Российско-Корейского бизнес-форума.

«Меморандум предполагает содействие закреплению существующих, а также поиску и развитию новых долгосрочных партнёрских связей между представителями бизнес-сообщества наших стран», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

Ранее Nation News сообщал, что стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году.