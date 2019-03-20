Аксёнов рассказал об успехах сельского хозяйства в Крыму за пять лет

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал об успехах сельского хозяйства на полуострове за пять лет.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Сегодня уровень оснащения техникой — более 50%. Общий объём поддержки за пять лет в сельское хозяйство из федерального центра и частично из республиканского составил более 5 млрд рублей, что позволило полностью обеспечить потребность республики в мясе птицы, яйцах, частично в овощах», — заявил он на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

За указанный срок Крым оснастили более чем 1,7 тыс. единиц новой техники, уборочной и посевной.

По словам Аксёнова, заметно выросли поставки свинины на внутренний рынок, Крым обеспечивает себя на 68%.

Ранее Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие полуострова за пять лет в составе России.