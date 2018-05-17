Макрон назвал условие ведения торговых переговоров с США

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﻿﻿Евросоюз согласен вести переговоры с США по вопросам торговли при условии, что Вашингтон откажется от введения пошлин на металлы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Западные Балканы.
Макрон назвал условие ведения торговых переговоров с США
  • Reuters

«Что касается торговли, было высказано чёткое мнение, что с США не может быть никаких углублённых переговоров в этой сфере, пока они не введут предварительное и постоянное освобождение от пошлин», — сказал Макрон.

По его словам, если США примут решение соблюдать правила многосторонней торговли и вести дело с европейцами так, как со своими союзниками, то стороны смогут обсуждать различные темы, включая реформу Всемирной торговой организации.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС намерен добиться от США полного отказа от введения таможенных пошлин на металлы.

8 марта президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. Позднее он отложил вступление в силу данных мер в отношении стран Европейского союза до 1 июня.

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