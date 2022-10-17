В Москве карьерный форум пройдёт 29 октября
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Форум ориентирован на студентов, выпускников вузов и колледжей и всех, кто хочет попробовать себя в новой профессии, передаёт НТВ.
«Эксперты по подбору персонала и представители бизнеса научат составлять план развития карьеры, расскажут о перспективных специальностях и последних трендах на рынке труда», — прокомментировала событие заммэра столицы Наталья Сергунина.
Мероприятие состоится 29 октября с 10:00 до 17:00.
Ранее ФАН сообщало, что в Сочи в сентябре прошла Всероссийская неделя охраны труда.