В Москве карьерный форум пройдёт 29 октября

В «Технограде» на ВДНХ 29 октября состоится форум «Управляй карьерой: современный подход в современном мире».

Форум ориентирован на студентов, выпускников вузов и колледжей и всех, кто хочет попробовать себя в новой профессии, передаёт НТВ.

«Эксперты по подбору персонала и представители бизнеса научат составлять план развития карьеры, расскажут о перспективных специальностях и последних трендах на рынке труда», — прокомментировала событие заммэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоится 29 октября с 10:00 до 17:00.

Ранее ФАН сообщало, что в Сочи в сентябре прошла Всероссийская неделя охраны труда.