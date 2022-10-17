Узнать больше

В Москве карьерный форум пройдёт 29 октября

Короткая ссылка
В «Технограде» на ВДНХ 29 октября состоится форум «Управляй карьерой: современный подход в современном мире».
В Москве карьерный форум пройдёт 29 октября
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Préau

Форум ориентирован на студентов, выпускников вузов и колледжей и всех, кто хочет попробовать себя в новой профессии, передаёт НТВ.

«Эксперты по подбору персонала и представители бизнеса научат составлять план развития карьеры, расскажут о перспективных специальностях и последних трендах на рынке труда», — прокомментировала событие заммэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоится 29 октября с 10:00 до 17:00.

Ранее ФАН сообщало, что в Сочи в сентябре прошла Всероссийская неделя охраны труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить