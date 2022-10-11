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Аналитик Юшков дал прогноз по ценам на нефть

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Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков дал прогноз по ценам на нефть.
Аналитик Юшков дал прогноз по ценам на нефть
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«Думаю, что в ближайшее время, по крайней мере, до декабря, мы будем крутиться в районе $90 за баррель. С одной стороны, будут приходить сигналы, что ОПЕК+ сокращает добычу. С другой стороны, идут данные о снижении деловой активности в США и во всём мире. Эти два фактора друг друга будут уравновешивать», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в декабре цены будут зависеть от того, как будет переформатироваться рынок нефти.

«Запрет на поставки российской нефти в страны ЕС должен вступить в силу 5 декабря. Объёмы, которые шли в Европу, нужно будет отправить на азиатские рынки. Одновременно должно вступить в силу правило по продаже нефти только по некоему потолку цены. Как будут работать эти санкции и будут ли вообще, никто не знает», — пояснил Юшков.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

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