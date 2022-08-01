военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Танкаев прокомментировал новость о прекращении поставок российского газа в Латвию

Короткая ссылка
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал отключение Латвии от поставок российского газа.
Аналитик Танкаев прокомментировал новость о прекращении поставок российского газа в Латвию
  • Gettyimages.ru

«Не хочу спекулировать и придумывать какие-то вещи, но я думаю, что причина вполне основательная и она абсолютно в рамках закона. Что касается возможности получать Латвии газ из других источников, то они могут получать СПГ через терминал на Балтии, но он российского происхождения. Поскольку это наиболее дешёвый источник, можно говорить всё что угодно, но покупать будут там, где дешевле. Если покупать газ в США, то потери при транспортировке составят примерно 40% и они входят в конечную стоимость газа», — отметил эксперт.

30 июля «Газпром» прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить