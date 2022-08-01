Аналитик Танкаев прокомментировал новость о прекращении поставок российского газа в Латвию

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал отключение Латвии от поставок российского газа.

«Не хочу спекулировать и придумывать какие-то вещи, но я думаю, что причина вполне основательная и она абсолютно в рамках закона. Что касается возможности получать Латвии газ из других источников, то они могут получать СПГ через терминал на Балтии, но он российского происхождения. Поскольку это наиболее дешёвый источник, можно говорить всё что угодно, но покупать будут там, где дешевле. Если покупать газ в США, то потери при транспортировке составят примерно 40% и они входят в конечную стоимость газа», — отметил эксперт.

30 июля «Газпром» прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.