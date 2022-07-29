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В 2022 году резидентами индустриальных парков Подмосковья стали 36 компаний

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В первом полугодии 2022 года новыми резидентами индустриальных парков Московской области стали 36 компаний.
В 2022 году резидентами индустриальных парков Подмосковья стали 36 компаний
  • © mii.mosreg.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

«Объём заявленных инвестиций в проекты, которые планируют реализовать новые резиденты, составляет порядка 9,5 млрд рублей. На новых предприятиях будет создано более 1,5 тыс. рабочих мест», — рассказала министр.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что первые производственные корпуса новой площадки «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» сдадут в эксплуатацию к концу лета.

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