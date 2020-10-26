«Россия оказалась довольно устойчивой»: экономист Saxo Bank о прогнозе по ВВП РФ, динамике рубля и ценам на нефть

В результате последствий пандемии коронавируса ВВП России по итогам 2020 года может сократиться на 5%. При этом снижение показателя окажется менее глубоким, чем в ряде других государств, — за счёт большого объёма золотовалютных резервов и относительно невысокой доли сферы услуг в экономике. Такое мнение в эксклюзивном интервью RT высказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. По его словам, произошедшее в период пандемии ослабление рубля не привело к скачку инфляции, как было в предыдущие годы. При этом цены на нефть в ближайшее время продолжат оставаться под давлением, но в долгосрочной перспективе смогут вернуться к отметке $50 за баррель, уверен эксперт.

— В начале пандемии российские власти ожидали, что ВВП страны сократится на 5% в 2020 году, а эксперты Международного валютного фонда оценивали вероятное снижение в 6,6%. Сейчас ожидается, что экономический спад окажется не таким глубоким и будет вблизи 4%. Каковы ваши прогнозы на этот счёт?

— Что интересно — это то, что в период пандемии Россия в экономическом плане оказалась довольно устойчивой по сравнению с другими развивающимися рынками. Тем не менее мы полагаем, что ВВП России в 2020 году сократится примерно на 5%. Думаю, пока следует осторожно относиться к прогнозам о снижении на 4%, поскольку мы до сих пор не имеем чёткого представления о том, как будет развиваться ситуация с пандемией и как будут обстоять дела с экономической активностью к концу года.

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Есть риск того, что в ближайшие месяцы могут возникнуть новые трудности из-за второй волны пандемии, с которой уже столкнулись некоторые страны. Мы не знаем, как отреагируют компании с точки зрения инвестиций и какие новые меры социальных ограничений будет вынуждено применить правительство.

— В то же время многие эксперты считают, что ожидаемое снижение ВВП России окажется не таким значительным, как в ряде других государств. Как это можно объяснить?

— Положительным моментом для России стало то, что доля сферы услуг в экономике страны остаётся намного ниже, чем, например, в Европе. А мы видим, что пандемия в первую очередь ударила именно по этому сектору. Так что да, российская экономика оказалась в менее сложном положении, чем многие европейские страны.

Однако стоит отметить, что в обычных условиях отсутствие сильного и развитого сектора услуг — это скорее минус для экономики. Такое положение дел говорит о слабом совокупном спросе. Однако в нынешней ситуации это стало одним из факторов устойчивости российской экономики, которая в большей степени зависит от динамики сырьевых рынков.

— Какие ещё факторы сегодня оказывают поддержку экономике России?

— Одной из главных причин, почему российская экономика оказалась более устойчивой по сравнению с другими развивающимися рынками, стал рост золотовалютных резервов (ЗВР). Они служат своего рода финансовой подушкой безопасности как в период кризиса, так и после него.

Интересно то, что Центральный банк, в отличие от многих стран с формирующимся рынком, сумел ещё до пандемии перераспределить свои резервы и уменьшить зависимость от доллара, в основном за счёт продажи казначейских облигаций США. Во многом именно поэтому сейчас международные резервы ЦБ чрезвычайно высоки.

Если мы углубимся в статистику, то увидим, что почти две трети российских международных резервов приходится на золото, евро и китайские юани. Все эти активы, особенно золото, в последние месяцы неплохо подорожали, поэтому в середине лета международные резервы достигли одного из самых высоких показателей за всю историю наблюдений, превысив $600 млрд. Это явно очень позитивный момент, и он показывает, что Центральный банк очень хорошо поработал до кризиса и хорошо справляется с вызовами пандемии.

— Как вы полагаете, когда российская экономика сможет оправиться от последствий пандемии коронавируса?

— Как я уже отметил, ситуация всё ещё остаётся неопределённой. Но если исходить из оптимистичного сценария, то для полного восстановления экономики от кризиса может потребоваться от двух до трёх лет. Это очень долгий процесс, и нам нужно запастись терпением, а это значит, что Центробанку и правительству нужно будет поддерживать экономику в течение очень длительного времени.

РИА Новости

© Максим Блинов

— Серьёзный удар по экономике России и ряда других государств нанёс весенний обвал нефтяных цен. Сейчас котировки несколько восстановились и находится вблизи $40 за баррель. Как вы думаете, стоит ли ожидать возвращения показателя к отметке $50 за баррель в ближайшее время?

— Думаю, в ближайшее время этого не произойдёт. Мы видим, что совокупный спрос на углеводороды в мире по-прежнему остаётся довольно слабым. Однако в наших прогнозах на среднесрочную и долгосрочную перспективу мы считаем, что цена сможет вырасти до $50 за баррель.

— На фоне рекордного обвала нефтяных цен Россия столкнулась и с резким ослаблением рубля. Насколько произошедшее снижение курса нацвалюты оказалось критичным для экономики?

— В предыдущие годы мы видели, что обычно ослабление валюты становилось большой проблемой для экономики, потому что в большинстве случаев это приводило к более высокой инфляции. Сейчас ситуация совершенно другая. Инфляция в России всё ещё остаётся намного ниже, чем в большинстве стран с формирующимся рынком.

Как ранее подсчитали в ЦБ, снижение курса валюты на 10% приводит к росту инфляции менее чем на 1%, а это не так уж и много.

Кроме того, снижение курса рубля способствует увеличению нефтегазовых доходов российского бюджета. На этом фоне можно сказать, что ослабление рубля играет на руку экономике, но только в краткосрочной перспективе.

— С начала октября на российском валютном рынке наметилось некоторое укрепление рубля. Стоит ли ожидать продолжения этой тенденции в последующие месяцы?

— Я думаю, в ближайшие месяцы мы по-прежнему будем наблюдать колебания на валютном рынке, особенно в ноябре, в связи с высокой неопределённостью относительно президентских выборов в США. Кроме того, рубль продолжит оставаться под давлением по отношению к доллару в связи с опасениями инвесторов относительно введения новых карантинных ограничений в мире.

— В условиях пандемии Международный валютный фонд и ряд других организаций отмечают беспрецедентный рост мирового госдолга. Чем рост долговой нагрузки может угрожать мировой экономике?

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— Мы считаем, что государственный долг в большинстве развитых стран больше не представляет проблему, поскольку такие центробанки, как Европейский центральный банк, Федеральная резервная система и так далее, чётко заявили, что они покроют всю сумму возникшего в связи с пандемией государственного долга.

Так что в кратко- и среднесрочной перспективе государственный долг в развитых странах, где центробанки укрепляют свои позиции на рынке, не является проблемой. На многих развивающихся рынках центробанки также решительно поддерживают необходимость увеличения государственного долга в целях противостояния пандемии.

Россия, в свою очередь, хорошо управляется со своим государственным долгом, и я вижу, что госдолг страны по-прежнему очень привлекателен для иностранных инвесторов.

Однако глобальной проблемой может стать рост частного долга в связи с очень сложной экономической ситуацией. Мы помним, что после 2008 года самой большой проблемой был государственный долг, в настоящее время это будет частный долг, потому что после пандемии и глобальной изоляции будет много банкротств.