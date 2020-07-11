«Разногласия будут расти»: чем может закончиться торговый спор между США и Францией

Управление торгового представителя США сообщило о решении обложить дополнительными пошлинами поставки французских товаров на общую сумму в $1,3 млрд. Таким образом Соединённые Штаты отреагировали на введение властями Пятой республики цифрового налога для американских IT-компаний, работающих на территории страны. В Вашингтоне требования Парижа сочли дискриминационными, а Дональд Трамп даже назвал инициативу Эммануэля Макрона «глупым поступком». При этом двусторонние и в целом американо-европейские разногласия не ограничиваются торговым спором — по мнению экспертов, Европа устала от ультимативной тактики Белого дома в целом ряде областей.

Вашингтон объявил о введении 25%-ных пошлин на ряд товаров из Франции. Новые тарифы будут распространяться на декоративную косметику и косметику для ухода за кожей, мыло и сумки. Повышенные пошлины затронут импортные поставки на общую сумму в $1,3 млрд.

Пошлины начнут действовать с 6 января 2021 года, отсрочка предусмотрена для того, чтобы стороны могли за это время провести переговоры и прийти к компромиссу.

«Торговый представитель США постановил принять меры в виде дополнительной пошлины в размере 25 процентов на французские товары, перечисленные в Приложении А», — говорится в заявлении Управления торгового представителя США (United States Trade Representative, USTR).

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер

© Anna Moneymaker/Pool via REUTERS

Таким образом администрация Дональда Трампа отреагировала на прошлогоднее решение Парижа обложить налогом в 3% оборот крупнейших IT-компаний, оказывающих свои услуги на французской территории. Этот шаг властей Франции затрагивает интересы таких американских гигантов, как Google, Apple, Facebook и Amazon.

Решение французской стороны вызвало протест Вашингтона. Управление торгового представителя США заявило о дискриминационном характере цифрового налога, вводимого Пятой республикой и другими европейскими странами. Как подчеркнул торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, США будут принимать меры против стран, в которых действует налог, «дискриминирующий или иным способом необоснованно обременяющий американские компании».

«Управление сосредоточено на противодействии растущему протекционизму в государствах — членах ЕС, несправедливо направленному против американских компаний и принимающему форму налогов на цифровые услуги или других усилий, нацеленных на крупнейших американских провайдеров цифровых услуг», — подчеркнул тогда Лайтхайзер.

«Внушительный пакет мер»

По мнению Дональда Трампа, облагать американские компании налогами может лишь правительство США. Об этом глава Белого дома написал в июле прошлого года в своём Twitter, пригрозив ввести повышенные пошлины на импортные поставки французских вин.

«В ближайшем времени мы объявим о внушительном пакете ответных мер на глупый поступок Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!», — заявил американский лидер.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

Впрочем, вина не вошли в итоговый список облагаемых повышенными пошлинами товаров. Не были включены в него и сыры, которые изначально фигурировали в предварительном перечне товаров, опубликованном в декабре 2019 года Управлением торгового представителя США. Также был уменьшен объём подпадающего под новые тарифы французского импорта — в прошлом году американские власти планировали обложить повышенными пошлинами поставки на сумму $2,4 млрд.

Париж пока не прокомментировал решение Вашингтона о введении дополнительных ввозных пошлин на французские товары. Однако в январе 2020 года министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял о готовности правительства ввести санкции в ответ на такие действия США.

Reuters

© Eric Gaillard

«Американская администрация утверждает, что наши налоги их дискриминируют. Я это категорически отрицаю и уже направил письмо на этот счёт Роберту Лайтхайзеру, торговому представителю США», — сказал Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Министр добавил, что Париж хочет избежать торговой войны, но готов принять ответные меры на «недружественные и незаконные» санкции.

Как пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, сложившаяся ситуация с американскими IT-компаниями, которые работают за рубежом, но платят налоги только у себя дома, надоела многим странам.

«Речь идёт о том, чтобы заставить американские компании хотя бы частично платить налоги в странах, где они ведут деятельность. Но власти США категорически против этой идеи. О справедливости говорить тут не приходится, поскольку США самостоятельно трактуют правила международной торговли в свою пользу», — отметил эксперт.

По словам Владимира Брутера, Париж не намерен отказываться от цифрового налога, несмотря на возмущение Вашингтона, поскольку французский бюджет сегодня остро нуждается в дополнительных поступлениях.

«Скорее всего, поиск компромисса будет вестись уже на уровне Евросоюза. Несомненно, переговоры будут тяжёлыми, и пока неясно, к чему они могут привести», — считает эксперт.

По мнению аналитиков, торговые противоречия стали дополнением к политическим разногласиям, существующим в американо-французских отношениях.

«Известно, что США ведут торговые войны практически со всеми, пытаясь таким образом изменить платёжный баланс в лучшую сторону для себя. Причём речь идёт как о товарной торговле, так и о других сферах. Это всё укладывается в концепцию Трампа, согласно которой США должны быть неоспоримым мировым лидером», — отметил в комментарии RT замдиректора ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов.

Как пояснил эксперт, сейчас Европа вынуждена сталкиваться с монополизмом США в целом ряде сфер.

«Ситуация с цифровым налогом и американскими пошлинами стала очередным эпизодом разлада между европейцами и американцами», — добавил специалист.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Брутер. По его мнению, в основе нынешних противоречий в американо-французских отношениях лежит убеждённость американского руководства в том, что все страны должны соглашаться с позицией США.

«Это принципиальная позиция Вашингтона, она играет даже большую роль, чем протекционистские и изоляционистские элементы в политике Трампа», — отметил эксперт.

Оборонная политика

Напомним, в ноябре 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью изданию The Economist, в котором подверг критике не только политику США, но и рассказал о плачевном положении Североатлантического альянса в целом.

«Ввиду непостоянства нашего американского партнёра и нарастающего напряжения постепенно упрочивается идея создания механизма европейской безопасности... Я бы добавил, что в какой-то момент нам придётся пересмотреть целесообразность существования НАТО, — заявил тогда Макрон. — Мне кажется, что сейчас происходит смерть мозга НАТО. Надо трезво оценивать ситуацию».

По словам французского президента, сегодня перед Европой стоят две ключевые задачи: обретение автономности в сфере безопасности, а также возобновление стратегического диалога с Россией.

Эммануэль Макрон

© Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

В свою очередь, комментируя слова французского лидера, глава Белого дома заметил, что Франция нуждается в НАТО «как никто другой».

«И, честно говоря, США являются теми, кто получает от альянса меньше всего пользы. Мы помогаем Европе», — заявил Трамп.

Однако в Париже полагают, что Вашингтон действует исключительно в своих интересах. К примеру, навязывает европейским партнёрам контракты на поставку американских вооружений. Как заявила в марте 2019 года министр обороны Франции Флоранс Парли, её беспокоит мысль о том, что «сила солидарности в НАТО может быть поставлена в зависимость от покупки того или иного оборудования».

Министр добавила, что статья устава Североатлантического альянса о солидарности называется «статья пять, а не статья F-35». Таким образом глава французского оборонного ведомства напомнила о поставках американских истребителей нового поколения F-35 странам — участникам НАТО.

Также по теме Роль второго плана: почему Меркель призвала Европу готовиться к концу мирового лидерства США Вашингтон может отказаться от политики мирового лидерства, и европейским странам необходимо готовиться к такому сценарию. Об этом...

По мнению Владимира Брутера, Вашингтон не готов прислушиваться к растущему недовольству Парижа, поскольку американское руководство убеждено в том, что Франция в любом случае сохранит приверженность трансатлантическим отношениям.

«Трамп уверен в том, что Франция вернётся «под крыло» США, несмотря на все заявления французского руководства. Но на самом деле разногласия будут расти, по крайней мере до тех пор, пока в США у власти будет оставаться Трамп», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Алексей Кузнецов. По мнению эксперта, корень всех европейско-американских противоречий находится в экономической области, даже в тех случаях, когда лидеры говорят об оборонной политике.

«Изначально недовольство в Европе начало расти после того, как Трамп стал требовать от европейских партнёров нарастить оборонные траты. Это было, по сути, экономическое требование, которое привело к политическим последствиям. И то, как будут дальше развиваться американо-европейские отношения, во многом зависит от исхода президентских выборов в США», — подытожил эксперт.