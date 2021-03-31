В Греции ослабляют ограничительные меры из-за коронавируса

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Власти Греции ослабляют ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель министра гражданской защиты страны Никос Хардалиас.
В Греции ослабляют ограничительные меры из-за коронавируса
  • Reuters

«Новый комплекс мер даст больше свободы, и мы верим, что они уменьшат количество вспышек заболеваний», — цитирует РИА Новости Хардалиаса.

Отмечается, что с 3 апреля для спортивных упражнений и прогулок гражданам разрешено перемещаться между муниципалитетами.

К тому же, с 5 апреля открываются розничные магазины.

Замминистра подчеркнул, что торговые центры и универмаги пока остаются закрытыми.

«Есть перспектива возобновления занятий в школах для учащихся определённых классов с 12 апреля», — отметил Хардалиас.

Ранее сообщалось, что общенациональный карантин, введённый в Греции из-за ситуации с коронавирусом, продлён до 5 апреля.

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