В Греции ослабляют ограничительные меры из-за коронавируса
- Reuters
«Новый комплекс мер даст больше свободы, и мы верим, что они уменьшат количество вспышек заболеваний», — цитирует РИА Новости Хардалиаса.
Отмечается, что с 3 апреля для спортивных упражнений и прогулок гражданам разрешено перемещаться между муниципалитетами.
К тому же, с 5 апреля открываются розничные магазины.
Замминистра подчеркнул, что торговые центры и универмаги пока остаются закрытыми.
«Есть перспектива возобновления занятий в школах для учащихся определённых классов с 12 апреля», — отметил Хардалиас.
Ранее сообщалось, что общенациональный карантин, введённый в Греции из-за ситуации с коронавирусом, продлён до 5 апреля.