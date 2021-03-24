МИД Турции отверг заявление Макрона о планах Анкары вмешаться в выборы

Министерство иностранных дел Турции отвергло заявление французского лидера Эммануэля Макрона, предположившего, что Анкара попытается вмешаться в президентские выборы во Франции.

«Вчера вечером на французском государственном телеканале France 5 транслировалась передача, в которой содержались несправедливые и непоследовательные обвинения в адрес нашего президента и нашей страны», — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали заявления Макрона неприемлемыми и подчеркнули, что они «не соответствуют дружеским и союзническим отношениям между странами».

Ранее Макрон заявил, что со стороны Турции могут быть попытки вмешательства в президентские выборы, которые пройдут во Франции в 2022 году.