В ЕС прокомментировали решение Венесуэлы о высылке европейского дипломата

Европейский союз сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение. Об этом сообщили в пресс-службе ЕС.

«ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведёт только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только «путём переговоров и диалога».

Ранее Венесуэла объявила посла Евросоюза в стране Исабель Брильанте персоной нон грата в ответ на новые санкции ЕС.

22 февраля Евросоюз включил в санкционный список по Венесуэле ещё 19 официальных лиц.