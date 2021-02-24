В ЕС прокомментировали решение Венесуэлы о высылке европейского дипломата
- Reuters
«ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведёт только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только «путём переговоров и диалога».
Ранее Венесуэла объявила посла Евросоюза в стране Исабель Брильанте персоной нон грата в ответ на новые санкции ЕС.
22 февраля Евросоюз включил в санкционный список по Венесуэле ещё 19 официальных лиц.