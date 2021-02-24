В ЕС прокомментировали решение Венесуэлы о высылке европейского дипломата

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Европейский союз сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение. Об этом сообщили в пресс-службе ЕС.
В ЕС прокомментировали решение Венесуэлы о высылке европейского дипломата
  • Reuters

«ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведёт только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только «путём переговоров и диалога».

Ранее Венесуэла объявила посла Евросоюза в стране Исабель Брильанте персоной нон грата в ответ на новые санкции ЕС.

22 февраля Евросоюз включил в санкционный список по Венесуэле ещё 19 официальных лиц.

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