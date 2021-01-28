Лавров обсудил с главой МИД Алжира поставки «Спутника V»
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского Министерства иностранных дел.
«Особое внимание было уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российской вакцины «Спутник V» в Алжир», — говорится в заявлении.
Отмечается, что при обмене мнениями о ситуации в Западной Сахаре российской стороной была подтверждена принципиальная позиция в пользу «урегулирования этого застарелого конфликта на общепризнанной международно-правовой базе».
Ранее сообщалось, что Генсек ООН Антониу Гутерреш рассчитывает на скорейшее одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения.