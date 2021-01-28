Лавров обсудил с главой МИД Алжира поставки «Спутника V»

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим алжирским коллегой Сабри Букадумом поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Алжир.
Лавров обсудил с главой МИД Алжира поставки «Спутника V»
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского Министерства иностранных дел.

«Особое внимание было уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российской вакцины «Спутник V» в Алжир», — говорится в заявлении.

Отмечается, что при обмене мнениями о ситуации в Западной Сахаре российской стороной была подтверждена принципиальная позиция в пользу «урегулирования этого застарелого конфликта на общепризнанной международно-правовой базе».

Ранее сообщалось, что Генсек ООН Антониу Гутерреш рассчитывает на скорейшее одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить