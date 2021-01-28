Генсек ООН надеется на скорое одобрение ВОЗ вакцины «Спутник V»
«Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ. Надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что российская вакцина будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — сказал он в интервью ТАСС.
Гутерреш отметил, что российский препарат может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией COVID-19.
Ранее стало известно, что эксперты ВОЗ проведут очередную встречу по обсуждению вакцины от COVID-19 «Спутник V» 28 и 29 января.