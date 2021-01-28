Генсек ООН надеется на скорое одобрение ВОЗ вакцины «Спутник V»

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Генсек ООН Антониу Гутерреш рассчитывает на скорейшее одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ. Надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что российская вакцина будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — сказал он в интервью ТАСС.

Гутерреш отметил, что российский препарат может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией COVID-19.

Ранее стало известно, что эксперты ВОЗ проведут очередную встречу по обсуждению вакцины от COVID-19 «Спутник V» 28 и 29 января.

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