Гутерреш призвал значительно увеличить производство вакцин

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости значительно увеличить возможности по производству вакцин от коронавируса по всему миру.
Гутерреш призвал значительно увеличить производство вакцин
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе форума в Давосе.

«Мощности по производству вакцин во всём мире должны быть значительно увеличены, лицензии должны быть доступны и должна быть обеспечена доступность вакцин», — заявил Гутерреш.

Он отметил, что вакцину нужно рассматривать в качестве глобального общественного блага. По мнению Генсека ООН, в связи с этим необходимо полное финансирование механизма COVAX.

В декабре Гутерреш заявил, что планирует публично пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

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