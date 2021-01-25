Гутерреш призвал значительно увеличить производство вакцин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости значительно увеличить возможности по производству вакцин от коронавируса по всему миру.

Об этом он сказал в ходе форума в Давосе.

«Мощности по производству вакцин во всём мире должны быть значительно увеличены, лицензии должны быть доступны и должна быть обеспечена доступность вакцин», — заявил Гутерреш.

Он отметил, что вакцину нужно рассматривать в качестве глобального общественного блага. По мнению Генсека ООН, в связи с этим необходимо полное финансирование механизма COVAX.

В декабре Гутерреш заявил, что планирует публично пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.